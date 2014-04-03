بنك الجزيرة السعودي يستهدف نمو 20% للقروض الشخصية

قال الرئيس التنفيذي لبنك الجزيرة السعودي نبيل الحوشان، في مقابلة مع قناة "العربية"، عبر الهاتف، إن البنك يخطط لتحقيق نمو في محفظة القروض الشخصية ما بين 15 إلى 20% سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأوصى مجلس إدارة بنك الجزيرة بزيادة رأس المال عن طريق منح سهم مقابل كل ثلاثة أسهم، حيث سيرتفع رأس المال بنسبة 33.3%، إلى 4 مليارات ريال، وستتم الزيادة عبر رسملة نصف مليار ريال من الأرباح المبقاة إضافة إلى نصف مليار آخر من الاحتياطي النظامي.

وأكد الحوشان أن الزيادة المستهدفة للقروض في البنك سيتم عبر التركيز على قطاعي الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويستهدف البنك من خلال زيادة رأس ماله تدعيم القاعدة الرأسمالية.

وستكون أحقية الحصول على أسهم المنحة، للمساهمين المسجلين بنهاية يوم التداول الذي تنعقد فيه الجمعية العامة غير العادية التي سيُحدد موعدها لاحقاً.

وأوضح الحوشان أن البنك وضع استراتيجية لمدة 5 سنوات وهذه الاستراتيجية تستهدف التوسعات ومن ثم جاءت زيادة رأس المال لتمويل هذه التوسعات.

وأوضح الحوشان أن البنك يستهدف تحقيق نمو في القروض وفي الفروع، وكذلك نمو التحويلات الخارجية التي يطلق عليها البنك "فوري".

وقال الحوشان "نركز على هدفين أساسيين، تحقيق نمو القروض للأفراد وللشركات المتوسطة والصغيرة، ومن الممكن إصدار سندات خلال هذا العام، إلا أن كل هذه الأمور قابلة للدراسة".