حالة تفاؤل بنتائج إيجابية تعزز مكاسب السوق السعودية

أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم على مكاسب بنسبة 0.22%، وسط حالة من التفاؤل بنتائج قوية للشركات والبنوك السعودية في الربع الأول من العام الجاري.

ودعمت هذه الحالة مكاسب المؤشر ليقترب من مستوى 9560 نقطة، بالإضافة لدعم قطاعات التجزئة والنقل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دار الإدارة للتطوير والاستثمار محمد الضحيان، إن القطاع المصرفي عانى في 2008، والآن لا توجد أصول مسمومة تابعة للبنوك السعودية في الخارج.

ولفت الضحيان إلى أن السوق تعافت من هذه الأزمة، والبنوك الآن نظيفة من الأصول المتعثرة، مشيراً إلى أنه خلال الـ4 سنوات الماضية كان عرض النقود إيجابياً وجيداً وبنحو 10%، وهذا ما ساعد البنوك على زيادة عمليات الإقراض.

ورجح الضحيان أن تتجه معدلات الفائدة للارتفاع خلال الفترة المقبلة.

وبلغت قيمة التعاملات في السوق السعودية 9.4 مليار ريال، لتأتي أعلى من متوسطاتها اليومية.

وجاء على رأس الأسهم الأكثر ارتفاعاً اليوم وفرة بنسبة 9.7%، والجماعي 5%، والصقر للتأمين 4.8%.

وقاد الأسهم المتراجعة الأهلية بنسبة 7.2%، وصناعة الورق 3.8%، وبروج للتأمين الذي تراجع بنسبة 2.85%.