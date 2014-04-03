141 مليون ريال مخصصات "السعودي للاستثمار" الفصلية

قال الرئيس التنفيذي للبنك السعودي للاستثمار مساعد المنيفي في مقابلة مع قناة "العربية"، عبر الهاتف إن قيمة الأرباح غير المكررة في نتائج الربع الأول من العام الجاري بلغت قيمتها 200 مليون ريال.

وأعلن البنك اليوم عن تحقيق نمو في الأرباح بنسبة 7.4%، إلى 337 مليون ريال، حيث جاءت الأرباح أعلى بقليل من توقعات المحللين البالغة 322 مليون ريال.

وأكد المنيفي لـ"العربية" أن قيمة المخصصات التي تم تجنيبها خلال الربع الأول من 2014، بلغت قيمتها 141 مليون ريال.

وحول زيادة القروض في البنك قال المنيفي إن قروض وودائع "السعودي للاستثمار" نمت بنحو 41%.

وأكد المنيفي أن نسبة تغطية القروض غير العاملة لدى البنك السعودي للاستثمار تتجاوز 200%.