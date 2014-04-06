بدء الاكتتاب بصندوق بيتك للإصدارات الأولية خلال شهر

قال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل السعودي الكويتي، طارق الرخيمي في مقابلة مع قناة "العربية" من الرياض، إن صندوق بيتك للإصدارات الأولية جمع حتى الآن أكثر من 50 مليونا.

وأطلق بيت التمويل السعودي ـ الكويتي أول صناديقه الاستثمارية، وهو صندوق بيتك للإصدارات الأولية, من خلال إتاحة الاستثمار في أسهم الشركات العامة خلال فترة الطرح الأولي العام لأسهمها، أو في أسهم الشركات الجديدة المدرجة التي لم تمض ثلاث سنوات على إدراجها في سوق الأسهم.

وقال الرخيمي "حالياً يوجد اهتمام من أطراف متعددة من عملائنا في بيت التمويل السعودي الكويتي، أو عملاء الشركة الأم والمبالغ حتى الآن مبشرة".

وحول العائد المتوقع للاستثمار في الصندوق، قال الرخيمي، إن العائد المتوقع بحسب مراجعة صناديق الاستثمارات الأولية كان أكثر من 115%، خلال الـ3 سنوات الماضية، وبالتالي يكون العائد السنوي المتوقع في العام الأول أكثر من 45%، وحالياً جارٍ العمل على التحضيرات اللوجيستية، على أن يفتتح الاكتتاب خلال شهر بحد أدنى ألفي ريال".

وأوضح الرخيمي أن متوسط العائد على الاستثمار في الصندوق وقلة المخاطرة يجعل الاستثمار في الصندوق فرصة كبيرة.