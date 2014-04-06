جرير: نتوسع بنحو 30% في عدد الفروع سنوياً

قال رئيس شركة "جرير للتسويق" السعودية محمد العقيل في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، إن الشركة تتوسع بنحو 20 إلى 30%، في عدد الفروع، حيث تفتتح الشركة نحو 6 فروع خلال العام الجاري، و6 فروع أخرى خلال العام المقبل.

وارتفعت أرباح جرير خلال الربع الأول من العام بـ11.3%، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، لتصل إلى 201.3 مليون ريال، كما نمت الأرباح بنحو 26%، مقارنة مع الربع السابق.

وأكد العقيل أن الأرقام التي تم إعلانها تقديرية وهي في طور التحليل، وقال "الارتفاع كان في جميع الأقسام باستثناء أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة اللوحية، ومبيعات الهاتف الذكي ارتفعت بشكل متواضع، إلا أن الارتفاع جاء أيضاً من الأقسام الأخرى".

وقال العقيل إن جرير تعتزم مضاعفة عدد المعارض خلال 5 سنوات، وبالتالي سيتم افتتاح 6 معارض خلال العام الحالي والعام المقبل 6 أو 7 معارض أيضاً.