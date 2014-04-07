زقيل للعربية: دعم أسمنت ينبع السعودية بـ37 مليوناً

توقع المدير العام لشركة أسمنت ينبع، الدكتور أحمد زقيل، أن تحصل الشركة على دعم من الحكومة خلال الربع الثاني من العام الحالي بقيمة 37 مليون ريال.

وقال زقيل في مقابلة مع "العربية" أن تراجع أرباح الشركة في الربع الأول بنسبة 5%، لم يعكس أية دعم من الحكومة، موضحاً أن الحكومة قررت منح 50 ريالاً لكل طن مستورد من الكلنكر (المادة الخام للأسمنت) وبما أن الشركة استوردت 740 ألف طن فإنها ستحصل على 37 مليون ريال.

وأضاف أن هذا الدعم سوف ينعكس إيجاباً على أرباح الربع الثاني، ويأتي في وقت ارتفعت فيه أسعار الكلنكر العالمية المستورد من الإمارات وشرق آسيا، بشكل جعل كلفة استيراده تتعدى ضعف تكلفة المنتج المحلي في السعودية.

وكشف أن أسمنت ينبع استوردت نحو 20% من مبيعاتها للربع الأول، مرجعاً أسباب ذلك الى حرص الشركة على التخلص من الكميات المستوردة في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي التي تشهد عادة أكبر نسبة من الطلب المرتفع على مادة الاسمنت.

وقال إن لدى أسمنت ينبع كميات من مخزون الأسمنت تكفي لمبيعات أربعة أشهر مقبلة، موضحاً أن الشركة تنتج بكامل طاقتها وبنفس الوقت تقوم بالاستيراد حتى وصل إجمالي مخزوناتها الى مليوني طن.

وذكر أن أكثر من 13% من إجمالي مخزون المملكة من الأسمنت موجود لدى أسمنت ينبع، ولذلك فإن الشركة مستعدة لمواجهة أي ارتفاع في الطلب في المنطقة الغربية.