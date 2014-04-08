عائدات صندوق "الإمارات ريت" تصل إلى 25% خلال 2013

استقبلت اليوم سوق ناسداك دبي، أسهم صندوق الائتمان للاستثمار العقاري EMIRATES REIT، وسط تأكيد نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للصندوق، بأنه يهدف للاستثمار في العقارات التي تؤمن عوائد بحدود 10% في المتوسط، مشيرا إلى أن العوائد التي حققت في 2013 وصلت إلى 25%.

وفي ظل الانتعاش الذي يشهده القطاع العقاري في الإمارات، قد تعود شهية المستثمرين لضخ الأموال في القطاع. وأول ما قد يفكر فيه كثيرون هو شراء منزل أو شقة بهدف الاستفادة من ارتفاع الأسعار. إلا أن خيارات أخرى متاحة من بينها ما يعرف بصندوق الائتمان للاستثمار العقاري أو REIT مصطلح يبقى غير مألوف لشريحة كبيرة.

الريت هو صندوق يضم محفظة كبيرة من العقارات يهدف لمنح من يستثمر فيه العوائد نفسها كما لو أنه استثمر مباشرة في العقار.

وتأتي صعوبة الاستثمار المباشر في العقار بعدم قدرة المستثمر على شراء الأصول ذات العوائد الجيدة والتي عادة ما تكون باهظة الثمن، إضافة إلى صعوبة التسييل إذا أراد الفرد الحصول على النقد بسرعة.

الريت المدرج في سوق مالية يسمح للمستثمر بالحصول على محفظة منوعة من العقارات التي لم يكن باستطاعته الاستثمار فيها مباشرة، وهي قابلة للتسييل لأن الأسهم تتداول في السوق.

وهناك ثلاث فئات من الـ REIT، فالأول يستثمر في العقار مباشرة وإيراداته تأتي من التأجير. والثاني يقوم بشراء اتفاقيات الرهن العقاري أو الأوراق المالية المدعومة برهونات عقارية أو بمنح الرهونات العقارية لمالكي العقار. وبالتالي إيرادات الصندوق تأتي بشكل أساسي من الفوائد على الرهونات العقارية. أما الثالث فهو هجين من الاثنين، وينوع استثماراته بين العقار والرهونات العقارية.

وما يميز صندوق الائتمان للاستثمار العقاري هو أنه ملزم بموجب القانون بتوزيع 80% من أرباحه على المساهمين، وهي طريقة تسمح بتفادي الدفع المزدوج للضرائب على العقار في الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة وكندا وغيرها. لكن بغياب الضرائب في منطقتنا، لماذا قد يجذب الريت أنظار المستثمرين؟ .

ومن المنتظر أن يقوم صندوق emirates reit باستثمار غالبية حصيلة الاكتتاب التي بلغت 175 مليون دولار مع نهاية العام الجاري، وسط خطط لرفع رأس المال مرة أخرى في عام 2015 بحسب شعاع كابيتال، مدير الطرح الأولي. ولا يبقى سوى أن ننتظر أداء السهم في البورصة ومدى إقبال المستثمرين عليه.