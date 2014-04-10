انخفاض مبيعات "سبكيم" 35% للربع الأول خفض الأرباح

قال الرئيس التنفيذي لشركة "سبكيم" السعودية أحمد العوهلي في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، إن الإغلاق غير المجدول للمصانع في الربع الأول قد خفض المبيعات بنسبة 35%، مقارنة مع الربع الأخير من 2013.

وجاءت أرباح "سبكيم" الفصلية دون التوقعات بكثير رغم ارتفاعها خلال الربع الأول بستة ونصف في المئة مقارنة مع مستواها قبل عام لتبلغ 68 مليون ريال، فيما بلغ متوسط التوقعات 168 مليون ريال.

وقال العوهلي "الإغلاق غير المجدول أثر أيضاً على الأرباح الصافية بنحو 15%".

وقد هبطت الأرباح بـ65%، مقارنة مع الربع الذي سبقه على خلفية انخفاض كمية الإنتاج والمبيعات بسبب توقف غير مجدول لمصنعي الميثانول وأول اكسيد الكربون.

ولفت إلى أن مصاريف دراسات مشروع الاندماج المقترح مع شركة الصحراء للبتروكيماويات خفضت الأرباح بنحو 20 مليون ريال.

وأرجعت شركة سبكيم ارتفاع أرباحها على أساس سنوي إلى تحسن أسعار بيع المنتجات.