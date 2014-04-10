مجموعة دبي للعقارات تعتزم تمويل مشاريعها ذاتياً

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي للعقارات، خالد المالك، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن ارتفاع أسعار العقار في دبي مبرر وسط تحسن الاقتصاد والمشاريع التي يتم الإعلان عنها.

وأضاف المالك أن شركته تعتزم إطلاق مشاريع جديدة خلال العام الحالي، فيما سيتم تمويل كافة المشاريع الجديدة لهذا العام ذاتياً.

وقال المالك "خلال الفترة الأخيرة أعلنت الإمارة عن مشاريع جديدة، وهذا ما عهدناه عن إمارة دبي والاقتصاد العام في الإمارات وفي دبي نهض بشكل قوي".

وأكد المالك نية شركته إطلاق مشاريع جديدة، حيث توجد مخططات لعام 2014 والأعوام المقبلة، وخلال الأسابيع القادمة سيتم الإعلان عن هذه المشاريع.

وأوضح المالك أن الملاءة المالية للشركة قوية، والاعتماد بالأساس يكون على التمويل الذاتي، واليوم الوضع المالي يسمح للشركة بالاستمرار في نفس السياسة.