الحقيل: تسهيل القروض يزيد تملك السعوديين للمساكن

اعتبر ماجد عبدالله الحقيل، العضو المنتدب في شركة رافال للتطوير العقاري، أن قانون الرهن العقاري سيتيح فرصة لمحدودي القدرة الائتمانية لامتلاك منزل في السعودية.

وقال الحقيل في مقابلة مع قناة "العربية" إن قانون الرهن بتعديلاته الأخيرة سيجعل إمكانية الاقتراض تأتي بشكل مكمل للقرض المعجل المتاحة ضمن الصندوق العقاري في وزارة الاسكان، الذي سيتيح هو الآخر لشرائح جديدة فرصة الاستفادة منه.

وذكر ان تنظيمات قانون الرهن ستكون عاملاً مهماً في التأثير إيجابياً على الاستفادة من التمويل، في عمليات البيع على الخارطة، وذلك لعدم قدرة البعض من الحصول على تمويل البنوك، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بتهميش الصك، وتحفظ لدى المطورين على هذا التهميش بسبب عدم قدرة البنوك على القبول في تمويل بعض الحالات.

وقالت وزارة الإسكان السعودية إنها تواصل أعمال التصميم والتنفيذ لأكثر من 140 مشروعاً إسكانياً في مختلف مناطق المملكة.

وأضافت الوزارة أنها بصدد طرح 90 مشروعاً جديداً للمنافسة خلال هذا العام، وتتيح هذه المشاريع توفير أكثر من 125 ألف وحدة سكنية.

من جهة اخرى قالت الوزارة انها تحصل بشكل متواصل على اراضي جديدة، و تدخلها في خط الانتاج لضخ المزيد من المشروعات في السوق العقارية.

ومن المتوقع ان تبدأ وزارة الاسكان في توزيع المنتجات السكنية للمتقدمين الذين ادخلوا طلباتهم عبر بوابة "إسكان" الالكترونية بعد 7 اشهر من التقديم.