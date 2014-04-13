خبير يتوقع ارتفاع مخصصات الراجحي 180% بالربع الأول

قال رئيس الأبحاث في شركة الاستثمار كابيتال، مازن السديري، إن نتائج مصرف الراجحي في الربع الأول جاءت أقل من التوقعات بنحو 18%، للربع الأول.

وتكبد سهم مصرف الراجحي خسائر كبيرة فاقت 3%، بعد إعلان نتائجه اليوم، حيث حقق المصرف أرباحاً قيمتها 1.7 مليار ريال في الربع الأول من العام، وذلك بانخفاض يقارب 17%، مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام.

وتوقع السديري أن تكون مخصصات مصرف الراجحي قد ارتفعت 180%، خلال الربع الأول. وأكد أن مخصصات مصرف الراجحي ظلت مرتفعة، فيما تحسنت مخصصات البنك السعودي الفرنسي وأيضاً نفس الأمر بالنسبة لبنك الرياض.

وأشار إلى أنه تم خفض تقييم سهم مصرف الراجحي من 78 ريالاً إلى 75 ريالاً، لافتاً إلى أن النصيحة الآن هي الاحتفاظ بالسهم، وليس بيعه أو القيام بعمليات تجميع.

وأوضح السديري أن كافة أرقام مصرف الراجحي طبيعية حيث توجد كفاءة كبيرة، إلا أن ارتفاع المخصصات يؤثر على هوامش الربحية وهذا يرجع إلى طريقة إدارة الاستثمارات والتوسعات التي يقوم بها المصرف في عمليات الإقراض، على حسابات الاستثمارات.