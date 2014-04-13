"البحري" السعودية تقترب من إتمام الاندماج مع "فيلا"

أكد الرئيس التنفيذي لشركة النقل البحري صالح الجاسر في مقابلة مع قناة "العربية"، أن موافقة المجلس الأعلى للبترول هي الخطوة الأهم على طريق اتمام اندماج شركتي البحري وفيلا.

وكانت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري حصلت على موافقة المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن على عملية دمج أسطولها وعملياتها مع "شركة فيلا البحرية" المملوكة بالكامل لـ"أرامكو".

وتعد هذه الموافقة إحدى الموافقات النظامية المطلوبة لإتمام الصفقة، التي سيتم بموجبها نقل كامل أسطول "فيلا" لـ"البحري" مقابل 4.875 مليار ريال.

وقال الجاسر إن عملية الاندماج تحظى بدعم هيئة سوق المال، التي من المنتظر ان تكون موافقتُها الخطوة المقبلة في طريق الاندماج بعدها يتم عقد الجمعية العمومية غير العادية للبحري.

وستقوم "البحري" بدفع نحو 3 مليارات نقدا، وإصدار نحو 79 مليون سهم جديد بسعر 22.25 ريال للسهم، لتمثل حصة "فيلا" في "البحري" 20%، عند إتمام الصفقة.