"ماركة": لن نقوم بعمليات استحواذ في المراحل الأولية

قال الرئيس التنفيذي لـCAPM INVESTNENTS مدير طرح أسهم شركة ماركة، الدكتور مهدي مطر في مقابلة مع قناة "العربية"، إن إحدى ميزات الاستثمار في طرح الشركات قيد التأسيس أو GREENFIELD IPOS كشركة ماركة، أنه تتم معاملة المكتتبين والمستثمرين بالتساوي.

وأكد مطر أن "ماركة" ستنشط في مجالات التجزئة والأغذية والملابس، وتستمر عملية اكتتاب أسهمها على مدى 12 يوماً.

وتطرح "ماركة" 275 مليون سهم، تمثل 55% من أسهمها في سوق دبي المالي، حيث تعتبر الطرح الأول في سوق دبي المالي منذ 5 سنوات.

وأكد مطر أن شركة "ماركة" لن تقوم بعمليات استحواذ في المراحل الأولية، متوقعاً أن تبدأ الشركة التشغيل بداية 2015.

ويبلغ رأسمال شركة "ماركة" 500 مليون درهم.