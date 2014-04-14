الصقر للعربية: "الوطني" سيعزز من توسعاته بدول الخليج

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، أن البنك سيركز توسعاته الخارجية خلال الفترة المقبلة على منطقة دول الخليج، لأن فرص النمو فيها تتفوق على غيرها من المناطق.

وقال الصقر في مقابلة مع قناة "العربية" نعتقد أن منطقة الخليج قابلة للنمو أكثر، وتواجدنا فيها سوف يؤدي إلى ذلك، مشيرا إلى افتتاح البنك أخيرا لفرع له في دبي بعد سنة من افتتاحه فرعا في أبوظبي، ولنا تواجد في بقية دول مجلس التعاون.

وذكر أن النمو في أرباح البنك جاء مدفوعا بنمو نسبته 5.6% بأرباح الفوائد، و13% نموا بأرباح الرسوم والعمولات والخزانة، في حين نمت العمليات الخارجية للبنك بنسبة 15% وهي تساهم بنحو 25% من إجمالي صافي الربح.

وعن تواجد البنك في مصر، قال إن نسبة النمو فاقت 13% بنهاية العام الماضي، مؤكدا أن السبب من التواجد الخارجي هو تنويع مصادر الإيرادات.

وبسؤاله عن الخطة المعلنة سابقا للبنك برفع نسبة مساهمة العمليات الخارجية إلى 50% من إجمالي الأرباح، قال الصقر إن هذا الهدف يضعه البنك أمامه خلال السنوات الخمس المقبلة. وأوضح أن القروض من البنك نمت بنسبة 9.6%.

واعتبر أن البيئة التشغيلية في الكويت أصبحت جدية أكثر من الأعوام الماضية، من خلال جدية الحكومة في ترسية المشاريع الكبرى، وسيكون البنك الوطني من أكبر المستفيدين من هذه المشاريع ومع وجودها سيكون النمو أكبر خلال العام المقبل.

وأفاد أن البنك حجز مخصصات تفوق قيمتها 10 ملايين دينار كويتي، عن الربع الأول من العام الحالي.

وفاقت أرباح بنك الكويت الوطني الفصلية، التوقعات بنمو 3.2%، لتصل إلى 84 مليون دينار، أي ما يعادل 300 مليون دولار. وبلغ متوسط التوقعات 81 مليون دينار.

وقفزت أرباح بنك الكويت الوطني بأكثر من الضعف مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي.