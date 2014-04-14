انتهاء استحواذ شركة المحاسبة PWC على "بوز آند كو"

قال الشريك في شركة استراتيجي أند فادي مجدلاني في مقابلة مع قناة "العربية"، إن عملية اندماج شركة برايس ووترهاوس كوبرز مع شركة "بوز أند كومباني"، تمت بنجاح الأسبوع الماضي مع حصولها على جميع الموافقات التنظيمية.

وأضاف مجدلاني أن عملية الاندماج تستهدف تقديم خدمات استراتيجية للعملاء، حيث وجدت الشركة ترحيباً كبيراً من جانبهم.

ولفت إلى أن الاندماج يستهدف الجمع بين تقديم الخدمات الاستشارية والتنفيذية.

وأشار إلى وجود تغيرات جذرية لمواجهة التحولات الحالية، وقال "المهم من خلال جمع التسمية بين الشركتين التأكيد على أن حجم القدرات من خلال الاندماج وتوفير خدمات تمتد للعمليات الاستراتيجية".

وذكرت شركة برايس ووترهاوس كوبرز أن "بوز آند كومباني" أصبحت رسمياً جزءاً من شبكة "برايس ووترهاوس كوبرز". والتي تعتبر إحدى أكبر شركات المحاسبة و الاستشارة عالمياً، حيث سيتغير اسم الشركة إلى "ستراتيجي آند".

وسيتم استخدام الاسم الجديد جنباً إلى جنب مع اسم العلامة التجارية لبرايس ووترهاوس كوبرز.