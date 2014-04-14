نمو أعمال طيران "ناس جت" الخاص 35% خلال 2013

قال الرئيس التنفيذي لشركة "ناس جت"، غسان حمدان، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الطيران الخاص في المنطقة يحقق معدلات نمو قوية، مشيراً إلى نمو أعمال شركته بنسبة 35%، في 2013 مقابل 10% نمو في الطيران الخاص في المنطقة.

وأكد حمدان أن مستقبل الطيران الخاص في الشرق الأوسط يواجه صعوبات وتحديات خلال المرحلة الحالية.

وقال رئيس "ناس جت": "معدلات نمو الطيران الخاص في المنطقة هي الأعلى في العالم، وهذه المعدلات تبعث على التفاؤل والثقة لما توفره الحكومة السعودية من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني".

ولفت حمدان إلى أن هيئة الطيران المدني في السعودية وضعت مسودة لتنظيم قطاع الطيران الخاص في المملكة. ولفت إلى أن الطيران الخاص عانى من مشاكل في بعض الدول المجاورة نتيجة عدم الاستقرار السياسي.