الجزيرة تكافل: اندماجات مرتقبة بقطاع التأمين السعودي

قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الجزيرة تكافل صقر نادر شاه في مقابلة مع قناة "العربية"، إن قطاع التأمين في السعودية شهد نموا بنحو 40%، منذ عام 2008، مؤكداً أن قد قطاع التأمين قد يشهد اندماجات بين الشركات العاملة.

وأضاف شاه خلال لقاء معه على هامش مؤتمر التكافل العالمي الذي يعقد في دبي أن التأمين على المركبات والتأمين الصحي الإلزامي يمثلان 75%، من السوق في السعودية، فيما شكل قطاع الحماية والادخار 7% فقط من سوق التأمين في 2013.

وأكد شاه أن الفرص تكمن في قطاع الحماية والادخار الذي يشكل 7%، فقط من سوق التأمين.

وأوضح رئيس الجزيرة تكافل أن إجمالي الأقساط المكتتب بها بلغت 24.7 مليار ريال في 2013.

وحول التحديات التي تواجه قطاع التأمين في السعودية، قال شاه إن التحديات تشمل عدم توفر القنوات لتبادل معلومات العميل بين الشركات، لافتاً إلى ضرورة نشر ثقافة الادخار وتدريب الكوادر الفنية لتطوير القطاع.