القطان: فرص واعدة لخصخصة الاتصالات الثابتة في الكويت

كشف وكيل وزارة المواصلات في الكويت حميد القطان في مقابلة مع قناة "العربية"، عن وجود فرص لخصخصة الاتصالات الثابتة والبوابة الدولية للاتصالات ورخص محتملة جديدة لقطاع الانترنت في ظل التوجه لإنشاء هيئة لتنظيم قطاع الاتصالات في البلاد.

وقال وكيل وزارة المواصلات الكويتي على هامش الاجتماع التاسع والثلاثين للمنظمة العالمية للهواتف المتنقلة إن مهمة الهيئة ستكون تنظيم الاتصالات لتقديم الخدمة الأفضل بالسعر المناسب.

وأوضح أن "مهمة الهيئة أيضاً ستكون إصدار تراخيص جديدة والاشراف على عملية الخصخصة".

وأشار القطان إلى أن ملف التراخيص الجديدة وملف الهاتف الثابت سيكونان عند الهيئة، خاصة وأنه ستكون هناك شركة أو عدة شركات لتقديم خدمة الهاتف الثابت.

وقال القطان "الاتصالات المتنقلة تمت خصخصتها، وكنا في الكويت سباقين في هذه الخطوة، وبالنسبة لشركات الإنترنت وبمرور الزمن أدركنا احتياج المشتركين لتكنولوجيا حديثة، فتم فتح الباب للشركات الخاصة".