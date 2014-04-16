"الدريس" السعودية تضيف 30 محطة بترول للخدمة

قال نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية في شركة الدريس السعودية، عبدالمحسن الدريس، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن ارتفاع أرباح الشركة في الربع الأول من 2014 يعود إلى زيادة المبيعات في القطاعين الرئيسيين وهما قطاع النقل وقطاع البترول.

وقفزت أرباح شركة الدريس بنسبة 29% خلال الربع الأول لتسجل 31 مليون ريال، ومرتفعة بنسبة 15% عن أرباح الربع السابق.

وأكد الدريس أنه تم استبعاد 21 محطة كانت غير مجدية، واستبدالها بأخرى منتجة، وإضافة 9 محطات أخرى ما رفع عدد المحطات في الخدمة إلى 30 محطة بترول.

وحول أسطول النقل في شركة الدريس قال إنه تمت زيادة الشاحنات بنحو 170 شاحنة، بالإضافة لاستبعاد شاحنات كانت كفاءتها أقل، إلا أن محصلة الزيادة النهائية هي 170 شاحنة.

وأكد الدريس أن الدخل متقارب جداً من كلا النشاطين المحطات والشحن، وذلك على الرغم من اختلاف المبيعات والتي وصلت في النقليات إلى 71 مليون ريال.

وأوضح الدريس أنه خلال العامين المقبلين فإن الشركة ستقوم بتمويل توسعاتها ذاتيا، بالإضافة لتحسين الأداء التشغيلي.