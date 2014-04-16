"سبيماكو" السعودية تدرس استحواذات جديدة خارج المملكة

قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الدوائية "سبيماكو الدوائية"، فهد بن إبراهيم الخلف، في مقابلة مع قناة "العربية"، عبر الهاتف إن الشركة تدرس القيام بعمليات استحواذ جديدة في عدة أسواق خارج المملكة العربية السعودية.

وكانت "سبيماكو" قد أعلنت ارتفاع أرباحها الفصلية بنسبة 44.5% إلى 91.2 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما ارتفعت المبيعات بنسبة 11%.

وأضاف الخلف "لدينا خطة للاستحواذ على بعض الشركات، هذا الأمر يسهل دخول سريع لبعض الأسواق، ولدينا خطة استراتيجية لمدة 5 سنوات للتوسع داخل وخارج المملكة". وأوضح أن شركة سبيماكو تعتزم دخول ما بين 10 إلى 15 سوق جديدة خلال الـ3 سنوات القادمة.

ولفت إلى أن "سبيماكو" لديها مشاريع في عدة دول من بينها المغرب والجزائر، وكل هذه المشاريع تحتاج في بعض السنوات لرأسمال أو توسعات والسوق السعودي كبير والشركة تدرس بعض الفرص الاستثمارية.