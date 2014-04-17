آل الشيخ: نعمل لتسهيل طرح الشركات العائلية السعودية

قال رئيس هيئة السوق المالية السعودية، محمد آل الشيخ، إن الهيئة تعمل على تسهيل تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة.

وأكد آل الشيخ أن طرح هذه الشركات يساهم في تلبية احتياجاتها التمويلية المستقبلية، لافتاً إلى أن معظم الشركات الخاصة لديها حاجة للتمويل.

وأضاف آل الشيخ "عملنا على تأسيس هيئة منهجية داعمة للتنمية المستدامة والدائمة للشركات العائلية عن طريق طرح وإدراج الشركات لمعرفتنا احتياجاتها المستقبلية للتوسع".

وأكد آل الشيخ أن الهيئة تعمل على تسريع وتسهيل إجراءات تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح، ونعد عوامل طرح الشركات العائلية من عوامل نجاحها وبقائها لما يوفره نظام السوق من ضمانات ترفع من سبل تنظيم عمل تلك الشركات".