150 مليار ريال عائدات الصناعات التحويلية بالسعودية

قال مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية، المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن عائد الصناعات التحويلية غير البترولية في الدخل القومي للبلاد ارتفع خلال العام الماضي بنحو 50% إلى150 مليار ريال، مقارنة بنحو 102 مليار ريال في 2008.

وأوضح أن هيئة المدن الصناعية هي الجهة المسؤولة عن تطوير الصناعة في السعودية وإعداد المناطقة الخاصة بالصناعة، حيث لدينا 5 آلاف مصنع.

وقال إن الهيئة تسعى للانتهاء من أعمال الإنشاءات في المدن الصناعية بأسرع وقت، باعتبارها خياراً مهماً لتنويع مصادر الدخل في السعودية.

وأشار إلى أن الهيئة تستهدف الصناعات ذات القيمة المضافة، وتلك التي تستوعب الوظائف والتي توطن التقنية سواء أكانت ثقيلة أو متوسطة.