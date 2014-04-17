زين: سنفي بكافة التزاماتنا والسيولة 300 مليون ريال

قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" حسان قباني، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الشركة ستفي بكافة التزاماتها المالية مع الدائنين، بما فيها الاتفاق الموقع مع وزارة المالية السعودية.

وأشار قباني إلى أن السيولة لدى الشركة خلال الوقت الحالي تبلغ قيمتها 300 مليون ريال.

وكانت "زين" قد أعلنت تقليص خسائرها خلال الربع الأول من العام الجاري بأكثر من 20%، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، إلى 318 مليون ريال، كما انخفضت الخسائر بنسبة 31%، مقارنة مع الربع السابق.

وحول أسباب تحسن الأداء المالي للشركة قال قباني "يعود ذلك لعاملين الأول نمو الإيرادات بشكل صحي، حيث ركزنا على الإيرادات التي تحقق هامش ربح أعلى من الأرباح، بالإضافة لترشيد الإنفاق ما أعطي نتائج أفضل".

وأكد قباني أن نتائج الربع الأول التي حققتها الشركة قوية وهي للمرة الأولى منذ تأسيسها، لافتاً إلى أنه تم تخفيض ما يعرف بمصاريف التشغيل من بينها الاتفاقيات المتعلقة بالاتصال الدولي مع تقليل الاعتماد على الشبكات الداخلية.

وأوضح أنه تم تخفيض تكاليف التسويق بما يقارب الـ10%، بالإضافة لتخفيض ما ينفق على الصيانة من جهة أخرى.