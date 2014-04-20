الدرع العربي للتأمين تزيد أرباحها 45% للربع الأول

قفزت أرباح شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني خلال الربع الأول بنسبة 45.5% مقارنة مع مستواها قبل عام لتبلغ 2.05 مليون ريال.

وهبطت الأرباح بأكثر من 31% مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي بسبب ارتفاع المطالبات المتكبدة بنسبة 6% وزيادة مصاريف العمليات بمعدل 37%.

وأرجعت "الدرع العربي" نمو أرباحها على أساس سنوي إلى انخفاض صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 9%.

وقال باسم عودة، مدير عام شركة الدرع العربي للتأمين، في مقابلة مع قناة "العربية" إن عدم وضوح نتائج المطالبات في الربع الاول، يجعل الارباح فيه أقل من الأرباع الأخرى من العام، موضحاً أن التوسعات في بعض الأنشطة رفعت مصاريف الشركة في الوقت الحالي، لكنها ستجني ثمار هذه المصاريف لاحقا.

وعن قطاع التأمين ودعوة الجهات الرقابية للشركات الى الاندماج، قال عودة إن المشاكل الأساسية التي تواجه شركات التأمين تكمن في أسباب كثيرة منها بعض الأنظمة التي رافقت إنشاء شركات التأمين والوقت الذي تتطلبه قبل ممارسة نشاطها خلال فترة الحصول على التراخيص، الى جانب المنافسة الشديدة وعدم حرص الشركات على التسعير بشكل جيد وتنافسي.