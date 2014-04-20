الزامل لـ"العربية": تحسن ربحية المباني الحديدية 80%

قال الرئيس التنفيذي لشركة الزامل للاستثمار الصناعي السعودية، عبدالله الزامل، إن ربحية الشركة من مبيعات المباني الحديدية (الهناغر) ارتفعت بنسبة 80% مقارنة بما كانت عليه خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى تراجع هذا القطاع من عمل الشركة "بشكل غير طبيعي" خلال الفترة من 2009 إلى 2012 بسبب الأزمة المالية وتذبذب أسعار المواد الخام في ذلك الوقت، لكن هذا القطاع (المباني الحديدية) عاد ليتحسن بشكل انعكس بهذه النسبة الكبيرة.

واستعرض الزامل في مقابلة مع قناة "العربية" أرقاما تظهر ارتفاع مبيعات الشركة في الربع الأول من العام الحالي إلى 1.3 مليار ريال، مقارنة مع 1.25 مليار ريال لنفس الربع من العام الفائت، موكدا أن الطلبات المسجلة لدى الشركة للربعين الثاني والثالث من 2014 مطمئنة وتمنح نظرة مستقرة للمبيعات.

وأشار إلى أن مقارنة نسبة الارتفاع في الأرباح الصافية بين الربع الأول من العام الحالي، والربع الأخير من العام الماضي قد لا تكون في محلها، لأن مبيعات الشركة تعتمد على الطلب الموسمي، بالذات فيما يتصل ببيع المكيفات.

وذكر أن شركة الزامل لديها مصانع في كل من فيتنام والهند ورأس الخيمة ومصر، إلى جانب مصانعها في المملكة، موضحا أن التوسع الجغرافي المدروس كان له دور في تحسن الأرباح في الأرباع الخمسة الماضية.

وأفاد أن مبيعات الحديد تمثل من 40% إلى 42% من إجمالي مبيعات الشركة.

وارتفعت أرباح شركة الزامل خلال الربع الأول 5.3% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 66 مليون ريال.

وقد نمت الأرباح بنحو 10% مقارنة مع الربع الأخير من العام السابق، متجاوزة متوسط التوقعات البالغ 60 مليون ريال.

وعزت الشركة هذا الارتفاع إلى تحسن هوامش الربحية في قطاع الحديد وانخفاض تكاليف التمويل.