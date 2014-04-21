النزهة لـ"العربية": التكاليف تضغط على البتروكيماويات

أرجع الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع الوطنية، صالح النزهة، أسباب تراجع أرباح الشركة في الربع الأول الى ارتفاع تكلفة الإنتاج مع زيادة سعر اللقيم والمواد الخام الى جانب البيع من المخزون الذي كانت الشركة أنتجته بتكلفة أعلى في السابق.

وذكر في مقابلة مع قناة "العربية" أن الربع الأول بالنسبة لشركات البتروكيماويات، عادة يشهد تراجعاً في المبيعات، لكن العامين الماضي والحالي شهدا استثناء عن هذه الحالة، انعكست في ارتفاع المبيعات.

وحققت شركة التصنيع الوطنية صافي أرباح بلغت 320.8 مليون ريال للربع الأول من العام الحالي بانخفاض نسبته 9.74% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وبارتفاع بنسبة 9.68% مقارنة بالربع السابق.

وأوضحت الشركة في إعلان نُشر على موقع السوق المالية "تداول" اليوم أنها حققت إجمالي ربح تشغيلي في الربع الأول بلغ 829.6 مليون ريال بانخفاض نسبته 7.87% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق وبارتفاع بنسبة 11.16% مقارنة بالربع السابق، لتبلغ بذلك ربحية السهم 0.48 ريال مقابل 0.53 ريال.

وأرجعت الشركة سبب الارتفاعات خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض هامش الربح في قطاع البتروكيماويات بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج من بيع المخزون، إلى جانب انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية والأعباء المالية للشركة.