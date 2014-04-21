انخفاض مبيعات "أسمنت نجران" 22% في الربع الأول

قال الرئيس التنفيذي المكلف لشركة أسمنت نجران محمود حمدان صبيح في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، إن مبيعات الشركة تراجعت خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 22%، ما أثر على الأرباح.

وقالت شركة أسمنت نجران إن أرباحها الصافية تراجعت خلال الربع الأول من 2014، بنسبة 39%، إلى 54 مليون ريال، وعند المقارنة مع الفصل السابق، تكون الأرباح قد قفزت 163%.

وأضاف صبيح أن تصحيح أوضاع العمالة أحد أسباب تراجع المبيعات، حيث تأثرت عمليات البناء رغم أن ميزانية المشروعات موجودة والمشروعات لاتزال قائمة.

وحول الأعباء المالية التي سببها تصحيح أوضاع العمالة على النتائج المالية للشركة قال صبيح، إن التأثير الحقيقي ليس في التكلفة، ولكن في قلة العمالة، بعد أن صححت الحكومة أوضاع العمالة غير القانونية.

وقال صبيح "القروض الحالية لأسمنت نجران بلغت 815 مليون ريال، وقد طلبنا الدعم المقرر من وزارة التجارة وهو بحدود 50 ريالا للطن، ونعتقد أن الطلب على الأسمنت موجود، إلا أنه يختلف من منطقة إلى أخرى".