خبير: ارتفاعات إيجابية تنتظر بورصتي دبي وقطر

تحدث مروان حداد مدير محافظ استثمارية في بنك رسملة الاستثماري، عن توقعات بارتفاعات إيجابية تنتظر سوقي المال في كل من دبي وقطر.

وقال إن سوق دبي تطغى عليه في الوقت الحاضر تعاملات الأفراد الذين يشكلون نحو 85% وهذا يفسر التذبذب الكبير داخل الجلسة الواحدة للتداول، مشيرا إلى عوامل بعيدة المدى مثل انضمامها إلى مؤشر الأسواق الناشئة.

وذكر أن تملك الأجانب للأسهم لم يكن بنفس الوتيرة على كل شركات بورصة دبي، مشيرا إلى الانتقائية في اختيار الأسهم المسموح للأجانب بتملكها.

وقال إن بورصتي دبي وقطر سيكونان تحت محط أنظار المستثمرين حتى شهر مايو المقبل.

وأشار إلى توقعات بدخول 500 مليون دولار إلى السوق القطرية في حال انضمامها إلى مؤشر الأسواق الناشئة، إلى جانب التفاؤل باستضافة كأس العالم 2022.