الجزاف: البدء في خصخصة البورصة واكتتاب 50% للكويتيين

أكد نائب رئيس مجلس مفاوضي هيئة أسواق المال في الكويت مهدي الجزاف أن إنشاء شركة البورصة سيتم خلال أيام تمهيدا لدعوة الشركات للدخول في مزادات الخصخصة.

وقال الجزاف إن آخر تطورات "ملف الخصخصة" هو موافقة وزير التجارة والصناعة على إنشاء الشركة، مبينا أننا نسير في إجراءات التأسيس، وسيتم توثيق كل شيء في وزارة العدل، لتعتبر بمثابة شهادة ميلاد رسمية لشركة البورصة، وهذا أمر سيتم الانتهاء منه خلال الأيام المقبلة لتباشر الشركة فيما بعد عملها.

وحول الحصص التي سيتم توزيعها، قال الجزاف إنه سيكون على النحو التالي:

تذهب 50% اكتتاب عام للمواطنين، فيما النسبة المتبقية سيتم توزيعها على 10 شرائح، كل شريحة ستحصل على 5% ويتم بيعها عن طريق المزاد للشركات الراغبة، على أن تكون مدرجة بالأساس في هيئة سوق المال.