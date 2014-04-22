أرابتك: طرح مشاريع بـ 14 مليار درهم بـ"سيتي سكيب"

أكد حسن اسميك الرئيس التنفيذي لمجموعة أرابتك القابضة أن "200 مقاول محلي في مصر مسجلون لدى الشركة من أجل مشروع بناء مليون وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود" على أرض منحتها القوات المسلحة المصرية لهذا الغرض.

وقال اسميك في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش معرض سيتي سكيب العقاري في أبوظبي اليوم، "نحن سنبني الشقق التي نبيعها وسنفتح الباب للمواطن المصري للتسجيل قريباَ".

وذكر أن للمشروع 13 مرحلة؛ الأولى العبور، والآن نحن في مرحلة التصميم، وبعد ذلك نطرحه للمقاولين المصريين، مؤكدا أن المشروع يتضمن بناء جميع البنية التحتية وتوفير كل الخدمات.

وقال إن مصادر تمويل المشروع ذاتية ومن بيع الشقق ومن البنوك المشاركة.

إطلاق أرابتك العقارية

وأشار إلى أن الشركة القابضة أطلقت بمناسبة سيتي سكيب شركة أرابتك العقارية وخمسة مشاريع في الإمارات إلى جانب مشروع المليون وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود في مصر.

وأضاف أن لدى الشركة مشاريع بـ 14 مليار درهم، ثلاثة منها في أبوظبي، واثنان في دبي.

وقال اسميك إن شركة ارابتك للإنشاءات مستمرة بتنفيذ مشروع غاز بروم في روسيا، موضحا أنه يتضمن بناء أطول برج في سان بطرس برغ وأوروبا، وانتهينا من المرحل الاولى.. ونحن مستمرون في روسيا وموجودون فيها بقوة، وندرس مشروع بناء برج جديد داخل روسيا.

وذكر أن مشروع سان بطرس برغ تبلغ كلفته الإجمالية 4 مليارات يورو تقريبا.

وعن التوسعات بأوروبا أوضح اسميك، أن لدى أرابتك القابضة مسارين؛ الأول بأخذ المشاريع، والثاني عبر الدخول إلى قطاع النفط والغاز والبنية التحتية.

وأفاد أن دخول قطاع النفط والغاز يتطلب الاستحواذ على شركة ذات خبرة بهذا المجال، أو الاندماج مع إحدى الشركات الكبرى وسنعلن عن تفاصيل هذا الأمر في الجمعية العمومية لأرابتك.

وجدد التأكيد على عزم أرابتك القابضة طرح شركاتها التابعة بالبورصة، وأولها مجموعة الإنشاءات، وسنبدأ بالطرح سنة 2015.