الخوري: "الدار صروح" تتهيأ لطرح 3 مشاريع في 5 سنوات

قال أبوبكر الخوري، رئيس مجلس إدارة الدار العقارية، خلال حديث له مع "العربية" على هامش مؤتمر "سيتي سكيب" أبوظبي، إن الشركة بدأت عملية الاندماج مع صروح في شهر أكتوبر من العام الماضي، وتلاها دمج للعمليات التشغيلية وإنجاز مشاريع عالقة في ذلك الوقت.

وأضاف أنه خلال ستة أشهر تمكنت الشركة من إتمام عملية الدمج 100% من حيث هيكلة الشركة في اللوائح القانونية وتوحيد القاعدة المعلوماتية من وضع استراتيجية للشركة ووضع أولويات للمشاريع وخطة خماسية، وكانت المنافع كبيرة بعد تحقيق الشركة لـ150 مليون درهم خلال 6 أشهر.

وأكد أنه منذ بداية الدمج بدأت الشركة فعليا في التهيئة لثلاثة مشاريع خلال الـ5 سنوات الماضية، منها مشروع أعلن عنة بقيمة 5 مليارات درهم، بحيث تكون جاهزة للطرح في السوق لشركات المقاولة في نهاية السنة، ويكون الانتهاء منها بعد ذلك بسنتين.

وأضاف أنه وصلت قيمة الديون وقت الدمج 14 مليار درهم قبل 9 أشهر، إلا أنها وصلت لـ11 مليار درهم في الوقت الحالي.