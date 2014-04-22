الشروقي: 12 مليار دولار قيمة محفظة "انفستكورب"

قال رئيس منطقة الخليج في البنك الاستثماري "انفستكورب"، محمد الشروقي خلال مقابلة مع قناة "العربية"، إن قيمة محفظة انفستكورب الحالية تبلغ 12 مليار دولار.

وأكد الشروقي أن انفستكورب ستواصل الاستحواذ على شركات جديدة في قطاع التجزئة، وذلك بعد الموافقة على الاستحواذ على الشركة الأميركية Totes Isotoner العاملة في مجال تصميم مستلزمات فصل الشتاء والأحذية وتسويقها وتوزيعها.

وقال الشروقي "تقوم شركة Totes Isotoner ببيع المواد التي تستخدم في فصل الشتاء والتي تستخدم في أميركا وأوروبا، وسنمتلك 50%، مقابل 50%، لشركة فريمان، ولن نتدخل في إدارة الشركة طالما أن الإدارة منضبطة، ونتدخل فقط في حال عدم صلاحية الإدارة، ونحن لدينا باع طويل في عمليات التجزئة".

وزاد الشروق "ما دفعنا لهذه الفرصة أن Totes Isotoner هي الشركة الأولى في بيع المظلات في أميركا والتي تتسم بالقوة لصد الهواء الشديد وتبيع 14 مليون قفاز في السنة وهي مصنوعة بتكنولوجيا متطورة، كما تبيع 7 ملايين حذاء شتائي، بالإضافة إلى 8000 منتج، يتم بيعها لـ6000 زبون في المنطقة".