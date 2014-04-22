عزام: فرص واعدة تنتظر السوق العقاري في أبوظبي

قالت مديرة مشاركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة جون لانغ لاسال، ميراي عزام، إن القطاع العقاري في أبوظبي شهد استمرارية في النمو والاستقرار خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأضافت عزام خلال مقابلة مع موفد "العربية" في معرض سيتي سكيب أبوظبي، إن أسعار التأجير والبيع سجلت نمواً ملحوظاً، بالإضافة لقطاع التجزئة والقطاعات الفندقية والمكتبية التي حافظت على وتيرة مستقرة.

وأوضحت أن أهم العوامل التي ساعدت على نمو القطاع السكني تعود لتحسن الاقتصاد الذي خلق بدوره فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى وجود مشاريع اقتصادية وتنموية ومبادرات حكومية من قبل مؤسسات أبوظبي ساهمت في عودة الزخم للقطاع السكني.