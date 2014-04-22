3 مليارات يورو حجم الاستثمارات المباشرة في اليونان

قال أريس سينغروس رئيس مجلس إدارة "Invest in Greece" في لقاء مع "العربية" إن الاقتصاد اليوناني يسير في الطريق الصحيح للتعافي مرجحا تعافيه بشكل كامل خلال عامين إلى خمسة أعوام.

كما أكد سينغروس أن الاستثمارات المباشرة في اليونان تجاوزت 3 مليارات يورو خلال العام الجاري، أي نفس مستويات ما قبل الأزمة المالية.

وقال إن "الاقتصاد اليوناني يسير في الطريق الصحيح للتعافي، لقد تم تحسين الحسابات العامة وتسجيل عجز في الموازنة خلال العام الماضي، كما أن الحكومة مستعدة لإصدار سندات. أعتقد أن الاقتصاد سيتعافى بشكل كامل خلال عامين إلى خمسة أعوام".

وأضاف "أن 2013 كانت سنة جيدة جدا من ناحية الاستثمارات المباشرة في اليونان، وقد تم ضخ أكثر من ثلاثة مليارات يورو في الاستثمارات خلال العام الجاري، وهي نفس مستويات ما قبل الأزمة المالية، مما يدل على أن الاقتصاد اليوناني في طريقه للتعافي الكامل".

وأكد أن معظم الاستثمارات المباشرة في اليونان تأتي من دول الاتحاد الأوروبي، كما نرى اهتماما متزايدا من الدول العربية، من بينها الإمارات، حيث يستثمر الإماراتيون في المشاريع الضخمة التي نطلقها. وهناك العديد من الفرص الاستثمارية، فإن الجانب الإيجابي من الأزمة الأخيرة كان التحفيز لخلق الفرص وجلب الاستثمارات.

وأضاف "لدينا ميزة كبيرة جدا في مجالات السياحة والخدمات اللوجستية، وهي تجلب اهتمام المستثمرين الصينيين، كما نشجع الاستثمار في قطاعات الأدوية والزراعة وطبعا الشحن كونه قطاعنا الرئيسي، ولدينا قانون لتعزيز الاستثمار الذي يمنح فوائد عديدة للمستثمرين".

وتابع "هناك قانون يدعى بـ (المسار السريع) الذي يعزز تسارع الاستثمارات، وأيضا لدينا برنامج التأشيرة الذي يمكّن المستثمرين الأجانب من الحصول على تأشيرة من اليونان أو إصدار تصريح للإقامة فيها عند القيام باستثمارات ضخمة أو شراء عقار بقيمة ربع مليون يورو على الأقل".

