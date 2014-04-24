ديون "المدينة للتمويل" الكويتية 40 مليون دينار

قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة المدينة للتمويل والاستثمار، الدكتور عبدالرؤوف توفيق، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الشركة لجأت لطلب الحماية من الدائنين، بسبب تعنت بعض الدائنين من البنوك.

وكانت شركة المدينة للتمويل والاستثمار المدرجة في سوقي الكويت ودبي، قد فاجأت مستثمريها بإعلانها، اليوم، عن شكوك كبيرة حول قدرتها على الاستمرار، مشيرة إلى أنها قدمت أوراقها إلى محكمة كويتية للحماية من الدائنين بهدف الاستفادة من قانون الاستقرار المالي الكويتي لعام 2009.

وأضاف توفيق "ديون الشركة حتى الآن 40 مليون دينار، فيما تبلغ قيمة أصول الشركة 106 ملايين دينار، وهذا يعني أن الأصول تعادل ضعف ديون الشركة الإجمالية".

وأشار إلى أن خسائر الميزانية التي بلغت نحو 9.5 مليون دينار، جاءت بسبب ارتفاع المخصصات، فيما حققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت قيمتها 1.3 مليون دينار.

وأكد توفيق أن الشركة لم تتخلف عن سداد ديونها، وأنها الآن بصدد الحصول على موافقة الجهات الرسمية بدخولها ضمن قانون الاستقرار المالي، حيث تم حالياً تحديد مكتب استشاري لعمل خطة اعتماد الهيكلة، والتقرير النهائي في صالح الشركة.

وبررت الشركة قولها بأنها قد لا تستطيع الاستمرار بسبب تراجع قيمة أصولها بـ26%، وتفاقم خسائرها في السنة المالية الماضية. كما أشارت "المدينة" إلى عدم تلقيها دفعات لكثير من عقودها، إضافة إلى دعاوى قضائية كثيرة مرفوعة عليها من قبل الدائنين.

يذكر أن رأسمال الشركة التي تعمل بشكل أساسي في بيع منتجات التمويل الإسلامي، يبلغ 40 مليون دينار كويتي، وهي تمتلك حصصا في العديد من الشركات، منها هيتس تيليكوم واكتتاب القابضة المدرجتان في كل من سوقي الكويت ودبي.