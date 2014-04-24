إعمار تتوقع تحقيق أرباح بـ3 مليارات درهم في 2014

أكد محمد العبار رئيس مجلس إدارة إعمار، أن غياب 25%، من ذراع شركة إعمار العقارية للتجزئة بعد طرحها للاكتتاب هذا العام، لن يؤثر على نمو أرباح الشركة ككل.

وقال العبار في تصريحات له "النمو جيد، درسنا أرباح الشركة بالتفصيل ولازلنا بصدد مجال نمو جيد".

وتوقعت إعمار العقارية أن تبلغ أرباحها خلال العام الجاري 3.07 مليار درهم، أو ما يعادل 837 مليون دولار، فيما سيستمر نمو الأرباح بنسب لا تقل عن 20%، سنويا إلى أن تصل إلى 10.09 مليار درهم عام 2018.

وأكدت شركة إعمار أن مخزون أراضيها خارج الإمارات يبلغ 226 مليون متر مربع، متوقعة أن تحقق أرباحا من مشاريعها الخارجية بـ120 مليار درهم خلال فترة تتراوح بين 15 إلى 20 عاما.

وقد أقرت الجمعية العمومية العادية لـ "إعمار" توزيع 15 فلسا للسهم وتوزيع أسهم منحة بـ10%.