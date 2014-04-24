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الحمادي: قرارات هيئة المقاولين السعودية ملزمة للجميع

المصدر: العربية.نت
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أكد رئيس الجنة الوطنية للمقاولين للمملكة العربية السعودية فهد الحمادي في مقابلة مع قناة "العربية"، أن قرارات هيئة المقاولين السعوديين التي يجري تأسيسها ستكون ملزمة لجميع المقاولين في السعودية.

وأشار الحمادي إلى ضرورة تحويل لجنة المقاولين لتكون الهيئة الوطنية للمقاولين، لأن اللجنة لا تنطوي تحت الصيغة القانونية، فيما ستكون الهيئة ملزمة ومجبرة للمقاول للمحاسبة والمتابعة والمراقبة.

وقال الحمادي: "نحن بصدد رفع مشروع هيئة المقاولين لمجلس الوزارء لإنشاء الهيئة".

ولفت إلى أن الهيئة ستتابع إكمال أوراق المقاول ومصداقية الهيئة ستكون أكبر، كما تهتم بتقييم مهم للمشاريع واستقامة المقاوين.

وأوضح أن الهيئة سينتخب لها 10 أعضاء يشتركون في اللجان التي تقيمها الدولة ويكون لها اعتبارية رسمية أكثر من كونها لجنة.

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