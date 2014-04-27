خبير لـ"العربية": الاندفاع القوي مستمر في بورصة دبي

توقع رئيس قسم الأبحاث المالية في شركة الرمز كابيتال، طلال طوقان، استمرار حالة الاندفاع القوي في كل من سوقي الأسهم بأبوظبي ودبي، بعد أن حققت الأخيرة "ارتفاعات قوية" بلغت نسبتها 90% منذ نوفمبر الماضي، و36% منذ مارس الماضي.

وأكد طوقان في مقابلة مع قناة "العربية" أن ارتفاع أداء السوقين سيستمر، إلا في حال خرج معدل التضخم في الاقتصاد الإماراتي عن السيطرة، ورفعت السلطات المالية أسعار الفوائد.

وذكر أن المهم في قياس فاعلية الارتفاعات هو قيمة العائد على الاستثمار بالأسهم، بغض النظر عن الصورة العامة للسوق.

وبسؤاله عن نتائج شركة "اتصالات" الإماراتية، قال طوقان، إن انخفاض رسوم الامتياز قلل نسبة المصروفات قياسا بالإيرادات إلى 48% نزولاً عن مستواها السابق البالغ 50%.