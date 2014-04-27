"ريادة": صعوبات شديدة لترخيص مشاريع النساء بالسعودية

قال الرئيس التنفيذي لمعهد ريادة الأعمال الوطني "ريادة"، الدكتور شريف العبدالوهاب في مقابلة مع قناة "العربية"، إن توفير التراخيص يعتبر من أبرز معوقات المشاريع الصغيرة بشكل عام، والمشاريع النسائية بشكل خاص.

وتسعى السعودية بشكل جاد إلى زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد.

ولفت العبدالوهاب إلى أن المشكلات التسويقية، ونقص الخبرة الفنية، وصعوبة الحصول على التراخيص، تعتبر من أبرز التحديات أمام نمو هذا القطاع.

وقال إن المشاكل التي يواجهها رواد الأعمال بشأن الترخيص من قبل الأمانات في مختلف أماكن المملكة تعتبر تحدياً كبيراً، خاصة أنه يتم احتساب مدة القرض أو التمويل بدءاً من اليوم الأول للحصول على التمويل، فيما يستغرق الحصول على الترخيص نحو 3 أشهر يتحملها رواد الأعمال.

وأوضح أن غياب المعايير المعتمدة للمهارات الفنية يعيق تقدم الشركات الصغيرة في السعودية، مبدياً استعداد المعهد لتوفير التدريب الكامل لرواد الأعمال في حال كان هذا يمثل تحدياً أمام البدء في تنفيذ مشاريعه الخاصة.

وقال إن الانسحاب السريع من المشاريع الصغيرة من أبرز معوقات نمو القطاع.