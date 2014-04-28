الدريبي: "دعم" بدأت تسليم 400 وحدة بمواصفات عصرية

كشف محمد الدريبي، الرئيس التنفيذي لشركة "دعم"، في حديث له مع قناة "العربية" على هامش معرض العقارات والإسكان في مدينة الرياض أن الشركة بدأت منذ 3 سنوات في ضخ منتجات متنوعة تشمل 400 وحدة سكنية، دخلت حيز التسليم للعملاء كهدف أساسي لتغيير ثقافة المستهلك في البحث عن وحدات ذكية، متميزة، وعصرية تجاوز الاستثمار فيها أكثر من 400 مليون ريال.

وقال إن وزارة الإسكان تعتبر جانبا مساندا لسوق القطاع الخاص، فيما تم مؤخراً إطلاق شراكة استراتيجية بين الوزارة والقطاع الخاص، الأمر الذي سيحدث توازناً في القطاع العقاري من حيث استهدافه لكل شرائح المجتمع السعودي.

وأضاف أن عدد الوحدات السكنية في مشروع "الليوان" في مدينة القصيم يتجاوز الـ2200 وحدة ما بين تجاري وسكني بمساحة أكبر من مليونين وأربعمئة ألف متر مربع، وحجم الاستثمار فيه يتجاوز نصف مليار، فيما توقع أن تأخذ الوحدات حيز التسليم مطلع العام المقبل.

يشار إلى أن فعاليات معرض العقارات والإسكان انطلقت اليوم الاثنين بمشاركة 80 شركة، يتوزع نشاطها بين شركات التطوير والاستثمار العقاري السعودي والخليجي والبنوك.