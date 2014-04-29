قباني: وحدات سكنية مميزة من سوليدير بالسعودية

قال أسامة قباني، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة سوليدير إنترناشيونال، إن الشركة تركز عملياتها على سوقي العقارات في كل من السعودية والإمارات اللتين تتمتعان باستقرار مع مراقبة الفرص في الدول الأخرى بحذر.

وأضاف في مقابلة مع قناة "العربية" أن التشريعات التي حدت من المضاربات العقارية رفعت من جاذبية القطاع العقاري بالمملكة.

وأطلقت شركتا التعمير المحدودة وسوليدير إنترناشونال في السعودية مشروع برج GOLDERN TOWER السكني في جدة. وتتراوح مساحات الشقق في البرج بين ٣٥٠ و٨٥٠ مترا مربعا تتوزع على 48 طابقا.

وسيتمتع البرج السكني بالعديد من المرافق، كالمسابح والنوادي الصحية المخصصة للرجال وأخرى للنساء، إضافة إلى اتصال المصعد ببهو خاص بكل شقة لضمان الخصوصية.

وفي مدينة جدة جرى افتتاح "البرج الذهبي" والذي استغرق العمل فيه ما يقارب 3 سنوات حيث قامت شركة سوليدير العالمية بتنفيذ أعمال المشروع.