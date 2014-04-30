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الحقيل: "رافال" تعتزم بناء 1000 وحدة سكنية بالسعودية

المصدر: العربية.نت
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كشف ماجد الحقيل، العضو المنتدب لشركة رافال للتطوير العقاري، عن توجه الشركة لإنشاء 1000 وحدة سكنية باستثمارات تتجاوز 2.5 مليار ريال بالسعودية.

وقال الحقيل في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش معرض الرياض للعقارات، إن الوحدات تتوزع على ثلاثة مشاريع الأول منها يضم 600 وحدة سكنية، إلى جانب برج مكون من 60 طابقاً، إضافة إلى برج يضم فندقا وشققا سكنية ومكتبية.

وأكد أن الأبراج السكنية تواكب النمو الاقتصادي لمدينة الرياض، مشيراً الى حالة الترقب الحذر لدى المستثمرين تجاه التشريعات المرتقبة والقوانين الجديدة التي تنظم حركة النشاط للتطوير والتمويل العقاري في المملكة.

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