فدعق: تحالف "اتحاد عذيب" يعطيها ميزة للمنافسة

قال مدير شركة البلاد، تركي فدعق في لقاء له مع "قناة العربية" إن نجاح شركة موبايلي السعودية بعملية الاستحواذ على حصة محددة من شركة اتحاد عذيب للاتصالات سيكون له تأثير إيجابي في تغير هيكل قطاع الاتصالات في السوق السعودي، الأمر الذي سينشأ شركتين كبار وهما شركة "STC" السعودية، و"موبايلي" لتقديم خدمات الهاتف الثابت والمحمول، فيما سيقلل من فرص شركة زين في المنافسة.

من جانب آخر، أكد أن الاستحواذ سوف تزيد فرص اتحاد عذيب في حال أنشأت علاقة تحالف مع موبايلي أو مع أي شركة أخرى وتزيد فرصها في المنافسة.

وأضاف أن شركة اتحاد عذيب خسرت ما يقارب 238 مليونا وتجاوزت خسائرها نصف رأس المال، فيما بلغت القيمة الدفترية للسهم 4 ريال و59 هللة بنهاية الربع الأول، ما يجعلها في مرحلة ضغط لعوامل عديدة.

وقال إن إنشاء علاقة تحالف في اتحاد عذيب مع إحدى شركات الاتصالات التي تقدم خدمات الجوال سوف يعطيها ميزة للمنافسة مع السوق بغض النظر عن نوع الشريك الذي سيكون معها.