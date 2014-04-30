مدير الاكتتاب: سهم إسمنت أم القرى سيشهد تغطية قياسية

توقع راشد شريف، مدير المصرفية الاستثمارية للشركات، في شركة الرياض المالية، أن يشهد الاكتتاب بطرح شركة إسمنت أم القرى، نسبة قياسية نتيجة الإقبال بشكل كبير عليه.

وقال شريف الذي يعمل بالشركة المديرة للطرح في مقابلة مع قناة "العربية" إن إسمنت أم القرى، تعتزم إنشاء مصنع بالطائف ينتج بطاقته القصوى في حال اكتماله نحو 2.2 مليون طن من الإسمنت سنويا.

وأشار إلى أن بلوغ نسبة تغطية الطرح، باليوم الأول للاكتتاب معدل 127% يؤكد مدى إقبال المستثمرين على الاستثمار بشركات الإسمنت والطروحات الأولية للأسهم بالسوق السعودي.

وأفاد بأن المشروع سيمول بنسبة 57% عبر الاقتراض، و43% يتوقع أن يكون العائد أكبر على رأس المال.

وذكر أن سعر السهم في الطرح الأولي 10 ريالات للسهم الواحد، وفترة الاكتتاب تنتهي الاثنين المقبل، موضحا أن قيمة تغطية الاكتتاب وصلت في يومها الأول إلى 350 مليون ريال.