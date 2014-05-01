خبراء: يجب أن تراعي الحوكمة خصوصية الشركات الكويتية

قالت أستاذة التمويل في جامعة الكويت، الدكتورة أماني بورسلي، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن قرار تمديد فترة تطبيق قواعد حوكمة الشركات المدرجة لمدة 18 شهراً إضافية جيد لكنه ليس الحل.

وكانت هيئة أسواق المال في الكويت قد قررت تمديد فترة تطبيق قواعد حوكمة الشركات المدرجة لمدة 18 شهراً إضافية، وذلك بعد أن رأت أن بعض الشركات تواجه صعوبة في الالتزام بالموعد المحدد سابقاً.

وأضافت بورسلي أن الحوكمة يجب أن تأخذ بالاعتبار خصوصية كل شركة, وأن يسمح للشركات بتفسير عدم قدرتها على الالتزام بإحدى هذه القواعد.

وقالت بورسلي: "التأجيل قرار جيد، حتى تتأكد الهيئة من قدرة الشركات على الوفاء بالتزامات الحوكمة، وكل الشركات سواء صناعية أو في القطاع المالي والخدمي تحتاج لها ضوابط حوكمة تراعي ظروفها الخاصة".

وأوضحت أنه توجد شركات قد لا يخدم ظروفها تطبيق الحوكمة، وقالت: "لم أكن أفضل أن يفرض تطبيق الحوكمة دون مراعاة حجم السوق والملكيات في أسواق الخليج".

وكانت هيئة أسواق المال في الكويت قد أصدرت القواعد في يونيو من العام الماضي لينتهي تطبيقها بنهاية العام الجاري، لكن الهيئة قالت الآن إن الموعد الجديد سيكون في يونيو من عام 2016.

وتتضمن القواعد فصل منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي, سرعة الإفصاح عن أي معلومات جوهرية وتطبيق معايير للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.