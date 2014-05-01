قدرات: إيرادات عقد تشغيل قطار الحرمين 500 مليون ريال

توقع الرئيس التنفيذي لشركة "قدرات للتنمية القابضة"، إبراهيم العسيري، في مقابلة مع قناة "العربية"، إبرام عقود لمشاريع المترو أو البنية التحتية في المملكة قريباً.

ولفت العسيري إلى أن إيرادات عقد تشغيل قطار الحرمين 500 مليون ريال خلال 3 سنوات.

وكان تحالف "كومو العربية"، وهو تحالف سعودي إسباني، قد فاز بعقد تشغيل وإمداد وتموين مراحل تنفيذ مشروع قطار الحرمين.

ويتكون التحالف من شركة كومو الإسبانية، وشركة قدرات للتنمية القابضة السعودية، ولم يعلن بعد عن قيمة العقد.

وقال العسيري "دورنا يبدأ أثناء إنشاء القطار، وبعد بداية تشغيل المشروع، والعقد مستمر طالما المشروع مستمرا. المدة الحالية للعقد 5 سنوات".

يشار إلى أن قطار الحرمين السريع يربط بين جدة والمدينة المنورة ومكة المكرمة على طول 450 كلم، ويتوقع أن ينقل القطار في أولى مراحله ما يزيد على 3 ملايين راكب سنويا.

وأوضح العسيري أن شركة قدرات حديثة، ولديها مشروعان الآن مع مطار الملك خالد الدولي، أحدهما في مراحلة النهائية.

وأكد العسيري أن الشركة ستركز في مراحلها الأولى على السوق السعودية لوفرة الفرص وجاذبيتها، وبعد الفوز بعدة مشاريع ستتوسع الشركة في الخليج.

وأشار إلى أن معدلات الربحية في المشاريع التي فازت بها الشركة في السوق السعودية فوق الـ10%، وقد تقفز لأعلى من ذلك.