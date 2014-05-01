قرب توقيع الكويت اتفاقية استيراد غاز من قطر لـ15 سنة

ضمن برنامج "مستقبل الطاقة" على شاشة "العربية"، كشف العضو المنتدب للتسويق العالمي في شركة البترول الوطنية الكويتية، ناصر المضف، عن تفاصيل اتفاقية استيراد الغاز من قطر.

وكانت الكويت قد وقعت اتفاقا مع قطر لتقوم الأخيرة بتزويدها بالغاز الطبيعي المسال حتى نهاية العام الجاري. ولم تذكر تفاصيل الاتفاقية التي وصلت أولى شحناتها قبل أيام.

وكشف المضف لأول مرة أنهم في مراحل متقدمة لتوقيع اتفاقية استيراد مدتها 15 عاما مع قطر.

وأوضح المضف أن مدة الاتفاقية 6 أشهر بواقع 250 ألف طن شهريا، وهي عبارة عن 30 شحنة للأطراف الثلاثة قطر و"شل" و"بي بي"، حصة قطر منها 8 شحنات، بواقع 80 ألف طن للشحنة، ما يعني أن قطر ستصدر للكويت 640 ألف طن هذا العام.

وتحتاج الكويت بشكل كبير إلى الغاز لتشغيل محطات التبريد التي يرتفع الطلب عليها خاصة في فصل الصيف.

كما أفادت مصادر بتوقيع الكويت اتفاقيتين مماثلتين مع "شل" و"بي بي" لاستيراد 2.5 مليون من الغاز المسال لمدة 5 سنوات. مع العلم أن الكويت بدأت استيراد الغاز المسال منذ العام 2009، عبر كل من شركتي "شل" و Vitol السويسرية.