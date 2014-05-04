التجارة: 20 ألف وحدة حصلت على ترخيص بيع على الخريطة

قال مدير إدارة العمليات في وزارة التجارة السعودية مشعل بن عبداللطيف الجعفري في مقابلة مع قناة "العربية"، على هامش معرض "سيتي سكيب جدة 2014"، إن المطور العقاري في السعودية يستطيع البيع على الخريطة حتى قبل البدء بالإنشاء بشرط توفر المتطلبات.

وحول المتطلبات الواجب توافرها قال الجعفري "أهم الشروط أن يمتلك المطور العقاري صكاً بالأرض التي سيبني عليها المشروع ويكون باسم الشركة، بالإضافة لعمل اتفاقية مع أحد البنوك المرخصة من مؤسسة النقد السعودية وعمل اتفاقية مع الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني".

وأكد الجعفري أنه من دون توفر هذه الاشتراطات لن يحصل المطور العقاري على ترخيص البيع على الخارطة، حيث يهدف الاتفاق مع أحد البنوك لوجود حساب يقوم فيه المشترون بإيداع دفعاتهم ولا يتم صرف أي مستحقات إلا بعد توقيع الاستشاري لضمان مراقبة حركة الأموال والتنفيذ.

وأوضح الجعفري أنه منذ نشأة التنظيم تم الترخيص لنحو 30 شركة بإجمالي 20 ألف وحدة عقارية، بالإضافة إلى مشاريع تحت الدراسة بـ8 آلاف وحدة عقارية.