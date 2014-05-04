تحذير من المخططات العشوائية لبيع الأراضي بالسعودية

حذر عبدالله الأحمري، رئيس مجلس إدارة شركة شهم السعودية للاستثمارات العقارية، من أن المخططات العشوائية لبيع الأراضي، باتت بؤرة يجب استئصالها ومتابعة من يروج لهذه الأراضي بين البسطاء.

وقال الأحمري في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش معرض "سيتي سكيب جدة 2014" إن من يروجون لبيع المخططات العشوائية يعطون مكاتبات، لا تغني ولا تسمن من جوع وهناك تعليمات بمتابعة هذه المخططات العقارية، مؤكداً أن الأسباب التي دفعت المواطنين إلى هذه المخططات، هو الغلاء الفاحش في المخططات المنظمة.

وذكر أن جهات حكومية تترصد مكاتب المخططات العشوائية لإغلاقها، لافتاً إلى أنه تم القضاء على عدد كبير من هذه المكاتب وهي الآن قليلة وتعمل في الخفاء لأن هناك تحذيرات من وزارة العدل بأن من يبيع هذه المخططات كأنه يبيع ما لا يملك ويعرض نفسه للمساءلة.