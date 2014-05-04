الحميدان: القطاع الخاص شريك بخطوات سعودة الوظائف

اعتبر وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان، أن حماية تنافسية العامل السعودي داخل وطنه "من أهم أهداف الوزارة".

وأكد أن "من غير المقبول الاستمرار في جلب العمالة من كل مكان في العالم، دون وضع اعتبارات تمكين المواطن السعودي من المنافسة في سوق العمل بصورة تحفظ حقوقه".

ونفى الحميدان في مقابلة مع قناة "العربية" أن يكون وجه انتقادات لاذعة إلى مؤسسات القطاع الخاص، موضحاً أن شركات القطاع الخاص السعودي شريك أساسي للوزارة في تنفيذ خططها، "ونجتمع معهم ومن حق الشركات إبداء الملاحظات التي يرونها في مصلحة أعمالهم".

وقال "إذا استمررنا في النهج الحالي في جلب العمالة سنقع في مشكلة".

وبسؤاله عن أسباب اعتماد القطاع الخاص، على العمالة الوافدة، قال إنها "خليط من تجنب الكلفة الباهظة، وعدم إقبال بعض الشباب في السعودية على بعض المهن والوظائف".

وذكر أن حسابات العائد والتكلفة، على رأس أولويات القطاع الخاص، موضحاً أن الوزارة تحترم رأيهم وتستمع إلى مطالبهم، لكنها ملزمة بخطة وطنية تعتقد أن القطاع الخاص شريك أساسي فيها، وتدرك أنه يتحمل كلفة أعلى من أجل توفير الفرص الجاذبة للعمالة السعودية.

وخفضت الوزارة نسبة إصدار التأشيرات للعمالة الوافدة بنسبة 25% العام الماضي، لتصل إلى1.8 مليون تأشيرة، تشمل العمالة المنزلية، ومليون تأشيرة لمشاريع الدولة.